AyuntamientoProvinciaCCAARégimen dedicaciónTotal percibido (€)
AlcañicesZamoraCastilla y LeónSin dedicación175.0
Alcubilla de NogalesZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Alfaraz de SayagoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
AlgodreZamoraCastilla y LeónParcial3210.0
Almaraz de DueroZamoraCastilla y LeónSin dedicación2200.0
Almeida de SayagoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
AndavíasZamoraCastilla y LeónSin dedicación1440.0
ArcenillasZamoraCastilla y LeónSin dedicación250.0
Arcos de la PolvorosaZamoraCastilla y LeónSin dedicación1200.0
ArgañínZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
ArgujilloZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
ArquillinosZamoraCastilla y LeónParcial5956.06
ArrabaldeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
AspariegosZamoraCastilla y LeónSin dedicación240.4
AsturianosZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Ayoó de VidrialesZamoraCastilla y LeónSin dedicación1020.0
Barcial del BarcoZamoraCastilla y LeónSin dedicación525.0
Belver de los MontesZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
BenaventeZamoraCastilla y LeónExclusiva44079.28
BenegilesZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Bermillo de SayagoZamoraCastilla y LeónSin dedicación848.8
Bóveda de Toro, LaZamoraCastilla y LeónParcial14400.0
BretóZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
BretocinoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Brime de SogZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Brime de UrzZamoraCastilla y LeónSin dedicación120.0
Burganes de ValverdeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Bustillo del OroZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Cabañas de SayagoZamoraCastilla y LeónSin dedicación120.0
Calzadilla de TeraZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Camarzana de TeraZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
CañizalZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
CañizoZamoraCastilla y LeónSin dedicación540.9
Carbajales de AlbaZamoraCastilla y LeónSin dedicación180.0
CarbellinoZamoraCastilla y LeónParcial2160.0
Casaseca de CampeánZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Castrillo de la GuareñaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
CastrogonzaloZamoraCastilla y LeónSin dedicación275.0
CastronuevoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Castroverde de CamposZamoraCastilla y LeónSin dedicación151.32
CazurraZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Cerecinos de CamposZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Cerecinos del CarrizalZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
CernadillaZamoraCastilla y LeónSin dedicación250.0
CobrerosZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
CoomonteZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
CoresesZamoraCastilla y LeónParcial4800.0
Corrales del VinoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
CubillosZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Cubo de BenaventeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Cubo de Tierra del Vino, ElZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
EntralaZamoraCastilla y LeónSin dedicación400.0
EspadañedoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Faramontanos de TábaraZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
FarizaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
FermoselleZamoraCastilla y LeónSin dedicación1560.0
Ferreras de AbajoZamoraCastilla y LeónSin dedicación1456.16
Ferreras de ArribaZamoraCastilla y LeónSin dedicación450.0
FerreruelaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Figueruela de ArribaZamoraCastilla y LeónSin dedicación1019.78
FonfríaZamoraCastilla y LeónParcial5452.0
Fresno de la RiberaZamoraCastilla y LeónSin dedicación400.0
Fresno de SayagoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Friera de ValverdeZamoraCastilla y LeónSin dedicación1000.0
Fuente EncaladaZamoraCastilla y LeónSin dedicación570.0
FuentelapeñaZamoraCastilla y LeónParcial15120.0
Fuentes de RopelZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
FuentesecasZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
GalendeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
GamonesZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Granja de MoreruelaZamoraCastilla y LeónParcial9945.82
GranucilloZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
GuarrateZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
HermisendeZamoraCastilla y LeónParcial7376.5
Hiniesta, LaZamoraCastilla y LeónParcial1282.08
JambrinaZamoraCastilla y LeónParcial1560.0
JustelZamoraCastilla y LeónSin dedicación210.0
LubiánZamoraCastilla y LeónSin dedicación660.0
LuelmoZamoraCastilla y LeónSin dedicación315.0
Maderal, ElZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
MahideZamoraCastilla y LeónSin dedicación790.0
Maire de CastroponceZamoraCastilla y LeónSin dedicación225.0
MalvaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Manganeses de la LampreanaZamoraCastilla y LeónParcial4031.22
Manganeses de la PolvorosaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Manzanal de los InfantesZamoraCastilla y LeónSin dedicación490.0
Manzanal del BarcoZamoraCastilla y LeónParcial5214.76
Matilla de ArzónZamoraCastilla y LeónSin dedicación450.0
Matilla la SecaZamoraCastilla y LeónSin dedicación1200.0
MayaldeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Melgar de TeraZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Micereces de TeraZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Milles de la PolvorosaZamoraCastilla y LeónSin dedicación540.0
MolacillosZamoraCastilla y LeónSin dedicación180.0
Molezuelas de la CarballedaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
MonfarracinosZamoraCastilla y LeónSin dedicación180.0
MontamartaZamoraCastilla y LeónSin dedicación1140.0
Moral de SayagoZamoraCastilla y LeónParcial6558.96
Moraleja de SayagoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Moraleja del VinoZamoraCastilla y LeónParcial14700.0
Morales de ReyZamoraCastilla y LeónSin dedicación342.86
Morales de ValverdeZamoraCastilla y LeónSin dedicación80.0
Morales del VinoZamoraCastilla y LeónExclusiva39215.25
MoralinaZamoraCastilla y LeónSin dedicación84.0
Moreruela de TábaraZamoraCastilla y LeónSin dedicación155.0
Muelas de los CaballerosZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Muelas del PanZamoraCastilla y LeónSin dedicación250.0
Muga de SayagoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Navianos de ValverdeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Olmillos de CastroZamoraCastilla y LeónParcial4200.0
Otero de BodasZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Palacios del PanZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Pego, ElZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
PeleagonzaloZamoraCastilla y LeónSin dedicación240.0
Peleas de AbajoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
PeñausendeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
PequeZamoraCastilla y LeónSin dedicación100.0
Perdigón, ElZamoraCastilla y LeónSin dedicación450.0
PereruelaZamoraCastilla y LeónParcial7576.24
Perilla de CastroZamoraCastilla y LeónParcial1400.04
PíasZamoraCastilla y LeónParcial4200.0
Piedrahita de CastroZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Pino del OroZamoraCastilla y LeónSin dedicación250.0
Piñero, ElZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Pobladura de ValderadueyZamoraCastilla y LeónSin dedicación150.0
Pobladura del ValleZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Pozuelo de TábaraZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
PradoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Pueblica de ValverdeZamoraCastilla y LeónSin dedicación250.0
Quintanilla de UrzZamoraCastilla y LeónSin dedicación90.0
Quintanilla del OlmoZamoraCastilla y LeónSin dedicación250.0
Quiruelas de VidrialesZamoraCastilla y LeónSin dedicación768.0
RabanalesZamoraCastilla y LeónSin dedicación833.2
Rábano de AlisteZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
RevellinosZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Riofrío de AlisteZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Rionegro del PuenteZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Roales ZamoraCastilla y LeónParcial24555.72
Robleda-CervantesZamoraCastilla y LeónSin dedicación1382.0
Roelos de SayagoZamoraCastilla y LeónParcial800.0
SalceZamoraCastilla y LeónSin dedicación1080.0
Samir de los CañosZamoraCastilla y LeónSin dedicación150.0
San Agustín del PozoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
San Cebrián de CastroZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
San Cristóbal de EntreviñasZamoraCastilla y LeónSin dedicación780.08
San Esteban del MolarZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
San JustoZamoraCastilla y LeónSin dedicación480.0
San Miguel de la RiberaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
San Miguel del ValleZamoraCastilla y LeónSin dedicación100.0
San Pedro de CequeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
San Pedro de la Nave-AlmendraZamoraCastilla y LeónSin dedicación1800.0
San Vicente de la CabezaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Santa Clara de AvedilloZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Santa Colomba de las MonjasZamoraCastilla y LeónSin dedicación240.0
Santa Cristina de la PolvorosaZamoraCastilla y LeónSin dedicación1800.0
Santa Croya de TeraZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Santa Eufemia del BarcoZamoraCastilla y LeónParcial4200.0
Santa María de la VegaZamoraCastilla y LeónSin dedicación235.2
Santa María de ValverdeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Santibáñez de TeraZamoraCastilla y LeónSin dedicación600.0
Santibáñez de VidrialesZamoraCastilla y LeónSin dedicación480.0
SantoveniaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
SanzolesZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
TábaraZamoraCastilla y LeónSin dedicación180.0
Torre del Valle, LaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
TorregamonesZamoraCastilla y LeónParcial5247.12
Torres del CarrizalZamoraCastilla y LeónParcial6489.73
TrabazosZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
TrefacioZamoraCastilla y LeónSin dedicación1200.0
Uña de QuintanaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Vadillo de la GuareñaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
ValdefinjasZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
ValdescorrielZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Vallesa de la GuareñaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Vega de TeraZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Vega de VillalobosZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
VenialboZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
VezdemarbánZamoraCastilla y LeónSin dedicación350.0
VidayanesZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
VidemalaZamoraCastilla y LeónSin dedicación150.0
VillabrázaroZamoraCastilla y LeónSin dedicación175.0
Villabuena del PuenteZamoraCastilla y LeónParcial8496.0
VilladeperaZamoraCastilla y LeónParcial6558.96
VillafáfilaZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
VillaferrueñaZamoraCastilla y LeónSin dedicación323.4
VillagerizZamoraCastilla y LeónSin dedicación250.0
VillalcampoZamoraCastilla y LeónSin dedicación800.0
VillalobosZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
VillalpandoZamoraCastilla y LeónSin dedicación6600.0
VillalubeZamoraCastilla y LeónSin dedicación225.0
Villamayor de CamposZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Villamor de los EscuderosZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
VillanázarZamoraCastilla y LeónSin dedicación272.36
Villanueva de AzoagueZamoraCastilla y LeónSin dedicación240.0
Villanueva de CampeánZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Villanueva de las PerasZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Villanueva del CampoZamoraCastilla y LeónSin dedicación2170.0
Villar de FallavesZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Villar del BueyZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
VillaralboZamoraCastilla y LeónParcial15889.58
VillardeciervosZamoraCastilla y LeónSin dedicación660.0
Villardiegua de la RiberaZamoraCastilla y LeónSin dedicación144.0
VillardondiegoZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Villarrín de CamposZamoraCastilla y LeónParcial22058.1
Villaseco del PanZamoraCastilla y LeónSin dedicación1020.0
VillavendimioZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Villaveza de ValverdeZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
Villaveza del AguaZamoraCastilla y LeónParcial2623.56
ViñasZamoraCastilla y LeónSin dedicación0.0
ZamoraZamoraCastilla y LeónExclusiva39628.49