|Alcañices
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|175.0
|Alcubilla de Nogales
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Alfaraz de Sayago
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Algodre
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|3210.0
|Almaraz de Duero
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|2200.0
|Almeida de Sayago
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Andavías
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1440.0
|Arcenillas
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|250.0
|Arcos de la Polvorosa
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1200.0
|Argañín
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Argujillo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Arquillinos
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|5956.06
|Arrabalde
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Aspariegos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|240.4
|Asturianos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Ayoó de Vidriales
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1020.0
|Barcial del Barco
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|525.0
|Belver de los Montes
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Benavente
|Zamora
|Castilla y León
|Exclusiva
|44079.28
|Benegiles
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Bermillo de Sayago
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|848.8
|Bóveda de Toro, La
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|14400.0
|Bretó
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Bretocino
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Brime de Sog
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Brime de Urz
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|120.0
|Burganes de Valverde
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Bustillo del Oro
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Cabañas de Sayago
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|120.0
|Calzadilla de Tera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Camarzana de Tera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Cañizal
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Cañizo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|540.9
|Carbajales de Alba
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|180.0
|Carbellino
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|2160.0
|Casaseca de Campeán
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Castrillo de la Guareña
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Castrogonzalo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|275.0
|Castronuevo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Castroverde de Campos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|151.32
|Cazurra
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Cerecinos de Campos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Cerecinos del Carrizal
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Cernadilla
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|250.0
|Cobreros
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Coomonte
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Coreses
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|4800.0
|Corrales del Vino
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Cubillos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Cubo de Benavente
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Cubo de Tierra del Vino, El
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Entrala
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|400.0
|Espadañedo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Faramontanos de Tábara
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Fariza
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Fermoselle
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1560.0
|Ferreras de Abajo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1456.16
|Ferreras de Arriba
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|450.0
|Ferreruela
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Figueruela de Arriba
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1019.78
|Fonfría
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|5452.0
|Fresno de la Ribera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|400.0
|Fresno de Sayago
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Friera de Valverde
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1000.0
|Fuente Encalada
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|570.0
|Fuentelapeña
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|15120.0
|Fuentes de Ropel
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Fuentesecas
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Galende
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Gamones
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Granja de Moreruela
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|9945.82
|Granucillo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Guarrate
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Hermisende
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|7376.5
|Hiniesta, La
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|1282.08
|Jambrina
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|1560.0
|Justel
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|210.0
|Lubián
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|660.0
|Luelmo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|315.0
|Maderal, El
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Mahide
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|790.0
|Maire de Castroponce
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|225.0
|Malva
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Manganeses de la Lampreana
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|4031.22
|Manganeses de la Polvorosa
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Manzanal de los Infantes
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|490.0
|Manzanal del Barco
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|5214.76
|Matilla de Arzón
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|450.0
|Matilla la Seca
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1200.0
|Mayalde
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Melgar de Tera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Micereces de Tera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Milles de la Polvorosa
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|540.0
|Molacillos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|180.0
|Molezuelas de la Carballeda
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Monfarracinos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|180.0
|Montamarta
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1140.0
|Moral de Sayago
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|6558.96
|Moraleja de Sayago
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Moraleja del Vino
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|14700.0
|Morales de Rey
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|342.86
|Morales de Valverde
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|80.0
|Morales del Vino
|Zamora
|Castilla y León
|Exclusiva
|39215.25
|Moralina
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|84.0
|Moreruela de Tábara
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|155.0
|Muelas de los Caballeros
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Muelas del Pan
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|250.0
|Muga de Sayago
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Navianos de Valverde
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Olmillos de Castro
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|4200.0
|Otero de Bodas
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Palacios del Pan
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Pego, El
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Peleagonzalo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|240.0
|Peleas de Abajo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Peñausende
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Peque
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|100.0
|Perdigón, El
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|450.0
|Pereruela
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|7576.24
|Perilla de Castro
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|1400.04
|Pías
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|4200.0
|Piedrahita de Castro
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Pino del Oro
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|250.0
|Piñero, El
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Pobladura de Valderaduey
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|150.0
|Pobladura del Valle
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Pozuelo de Tábara
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Prado
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Pueblica de Valverde
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|250.0
|Quintanilla de Urz
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|90.0
|Quintanilla del Olmo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|250.0
|Quiruelas de Vidriales
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|768.0
|Rabanales
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|833.2
|Rábano de Aliste
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Revellinos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Riofrío de Aliste
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Rionegro del Puente
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Roales
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|24555.72
|Robleda-Cervantes
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1382.0
|Roelos de Sayago
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|800.0
|Salce
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1080.0
|Samir de los Caños
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|150.0
|San Agustín del Pozo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|San Cebrián de Castro
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|San Cristóbal de Entreviñas
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|780.08
|San Esteban del Molar
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|San Justo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|480.0
|San Miguel de la Ribera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|San Miguel del Valle
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|100.0
|San Pedro de Ceque
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|San Pedro de la Nave-Almendra
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1800.0
|San Vicente de la Cabeza
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Santa Clara de Avedillo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Santa Colomba de las Monjas
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|240.0
|Santa Cristina de la Polvorosa
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1800.0
|Santa Croya de Tera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Santa Eufemia del Barco
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|4200.0
|Santa María de la Vega
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|235.2
|Santa María de Valverde
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Santibáñez de Tera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|600.0
|Santibáñez de Vidriales
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|480.0
|Santovenia
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Sanzoles
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Tábara
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|180.0
|Torre del Valle, La
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Torregamones
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|5247.12
|Torres del Carrizal
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|6489.73
|Trabazos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Trefacio
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1200.0
|Uña de Quintana
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Vadillo de la Guareña
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Valdefinjas
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Valdescorriel
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Vallesa de la Guareña
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Vega de Tera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Vega de Villalobos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Venialbo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Vezdemarbán
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|350.0
|Vidayanes
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Videmala
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|150.0
|Villabrázaro
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|175.0
|Villabuena del Puente
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|8496.0
|Villadepera
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|6558.96
|Villafáfila
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villaferrueña
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|323.4
|Villageriz
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|250.0
|Villalcampo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|800.0
|Villalobos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villalpando
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|6600.0
|Villalube
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|225.0
|Villamayor de Campos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villamor de los Escuderos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villanázar
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|272.36
|Villanueva de Azoague
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|240.0
|Villanueva de Campeán
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villanueva de las Peras
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villanueva del Campo
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|2170.0
|Villar de Fallaves
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villar del Buey
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villaralbo
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|15889.58
|Villardeciervos
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|660.0
|Villardiegua de la Ribera
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|144.0
|Villardondiego
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villarrín de Campos
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|22058.1
|Villaseco del Pan
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|1020.0
|Villavendimio
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villaveza de Valverde
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Villaveza del Agua
|Zamora
|Castilla y León
|Parcial
|2623.56
|Viñas
|Zamora
|Castilla y León
|Sin dedicación
|0.0
|Zamora
|Zamora
|Castilla y León
|Exclusiva
|39628.49